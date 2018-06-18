Монтаж полов
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Монтаж и демонтаж пола
Монтаж
Какие особенности у идеального пола? По мнению профессионалов, качественный монтаж полов осуществляется так, чтобы готовое напольное покрытие не скрипело, не прогибалось, не вибрировало и служило долго на благо собственников дома. Кроме того, современный пол обязательно снабжается паро- и гидроизоляцией, пропитывается антисептическими средствами и при необходимости оснащается системой отопления или кондиционирования. Кроме того я сделаю Вам монтаж, ремонт или замену напольного покрытия на лоджии, балконе или террасе.
Дополнительные работы
Включают в себя:
- одностороннюю точную прямую или криволинейную подрезку;
- подрезку дверной коробки, наличников или дверного полотна;
- подрезку под трубы, подбор доски из приобретённого и доставленного материала;
- демонтаж, установка или замена плинтусов и порогов, перенос мебели и другие работы.
Монтаж
Какие особенности у идеального пола? По мнению профессионалов, качественный монтаж полов осуществляется так, чтобы готовое напольное покрытие не скрипело, не прогибалось, не вибрировало и служило долго на благо собственников дома. Кроме того, современный пол обязательно снабжается паро- и гидроизоляцией, пропитывается антисептическими средствами и при необходимости оснащается системой отопления или кондиционирования. Кроме того я сделаю Вам монтаж, ремонт или замену напольного покрытия на лоджии, балконе или террасе.
Демонтаж
Снятие напольного покрытия – актуальная задача для тех, кто желает произвести качественный ремонт, реставрировать поврежденные (деформированные) участки. Для эффективного проведения работ нужно оценить объемы, продумать технологию и воспользоваться советами профессионалов. Цена различается от вида напольного покрытия. Если снятие паркета, ламината может обойтись всего лишь в 100 рублей за квадратный метр, то удаление цементной стяжки – дорогое удовольствие. Зато ровное напольное покрытие будет «на века».
Монтаж плинтусов
Включают в себя:
- запил всех углов в неограниченном количестве;
- обработка всех соединений;
- дополнительные работы.
Выравнивание
Выравнивание пола - актуальное мероприятие и для жителей новостроек, и для собственников планировок типа хрущевка, брежневка, сталинка, а также деревянных построек 18-19-20 веков.
Еще недавно данную процедуру проводили при помощи правила и специальной песчано-бетонной смеси.
Сейчас разработаны более технологичные способы выравнивания бетонных и деревянных перекрытий.
Дополнительные работы
Включают в себя:
- одностороннюю точную прямую или криволинейную подрезку;
- подрезку дверной коробки, наличников или дверного полотна;
- подрезку под трубы, подбор доски из приобретённого и доставленного материала;
- демонтаж, установка или замена плинтусов и порогов, перенос мебели и другие работы.