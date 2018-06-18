Какие особенности у идеального пола? По мнению профессионалов, качественный монтаж полов осуществляется так, чтобы готовое напольное покрытие не скрипело, не прогибалось, не вибрировало и служило долго на благо собственников дома. Кроме того, современный пол обязательно снабжается паро- и гидроизоляцией, пропитывается антисептическими средствами и при необходимости оснащается системой отопления или кондиционирования. Кроме того я сделаю Вам монтаж, ремонт или замену напольного покрытия на лоджии, балконе или террасе.